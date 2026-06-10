AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が、「【AIモデルの頂点更新】Claude Fable(フェイブル) 5とは何か？｜Mythos(ミュトス)級モデルの性能・使い方・活用事例まで全部解説！」と題した動画を公開した。Anthropicが2026年6月10日にリリースした最新のAIモデル「Claude Fable 5」について、その性能や使い方、具体的な活用事例を解説している。 動画ではまず、「Claude Fable 5」の概要に触れている。これまで一般提供が見送