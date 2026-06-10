男性の家からポケモンカード14枚、36万7100円相当を盗んだとして、友人の男女が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、茨城県神栖市の無職・菊池隼斗容疑者（23）と寺島心葉容疑者（22）です。2人は今年4月中旬ごろから5月29日までの間、鹿嶋市内に住む友人の男性（36）の家を訪れた際、家の中で保管されていたポケモンカード14枚、36万7100円相当を盗んだ疑いが持たれています。一部のカードは、すでに売却されていたとい