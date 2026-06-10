イオン九州が地域の課題解決や活性化を支援しようと、電子マネーの決済額に応じた寄付金を大分県などに贈りました。 【写真を見る】ご当地電子マネーカードの決済額に応じた寄付金イオン九州が自治体に贈呈大分 イオン九州は電子マネー「WAON」のご当地カードを発行し、決済額に応じて県や大分市、由布市に毎年寄付しています。 10日はイオン九州の執行役員・久原雅和さんが県庁を訪れ、佐藤