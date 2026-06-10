LGエレクトロニクス・ジャパンは6月25日から、有機ELテレビの2026年モデルとして、「LG OLED evo AI W6」「LG OLED evo AI G6」「LG OLED evo AI C6」の3シリーズ・10モデルを順次発売する。いずれも価格はオープン。●最大3.9倍の明るさへ進化した新技術「LG OLED evo AI W6」「LG OLED evo AI G6」「LG OLED evo AI C6」いずれも、最新のAIプロセッサ「α11 AI Processor 4K Gen3」を搭載した有機ELテレビ。シーンや被写体