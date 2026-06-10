無限大ともいえるカスタマイズの選択肢ベントレーのカスタマーにとって、同社のパーソナルコミッショニング部門である『マリナー』（Mulline）の存在は、常に強く意識されているものだ。【画像】マリナーが本領発揮！日本向け10台限定車『ベントレー・ベンテイガ・サムシングブルー』全46枚まさに無限大ともいえるカスタマイズの選択肢と、それによる究極のラグジュアリーを提供するマリナー。その歴史は16世紀に馬車の製造を始