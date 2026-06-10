JR東日本は、「みどりの窓口AI対応サービス（仮称）」の実現に向け、立川駅と大宮駅で実証実験を実施する。生成AIを搭載した機器が、利用区間や日時、人数、割引の有無などの要望を音声対話で整理・確認し、きっぷの購入をスムーズにする。多言語での対話にも対応する。実証実験では生成AIが要望の確認・整理までを行い、きっぷの発売は窓口係員が対応する。実施日程は、立川駅が7月20日から22日まで、大宮駅が7月23日から25日まで