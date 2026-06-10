開催：2026.6.10 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 10 - 6 [Dバックス] MLBの試合が10日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとDバックスが対戦した。 マーリンズの先発投手はマックス・マイヤー、対するDバックスの先発投手はザック・ゲーレンで試合は開始した。 1回表、2番 コービン・キャロル 3球目を打って右中間スタンドへのホー