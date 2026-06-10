最新の一部改良モデルは何が変わった？三菱自動車工業（以下、三菱）は2026年5月28日、軽乗用車の「タウンボックス」に一部改良を施し、同日より販売を開始しました。今回の改良でどのような進化を遂げたのでしょうか。タウンボックスは、軽ワゴン「ブラボー」の後継車として1999年に初代モデルが誕生しました。商用車ベースに快適性を重視した軽乗用モデルとして開発された歴史を持ちます。【画像】超カッコいい！ これが「大