アメリカ中央軍はSNSで攻撃ヘリが撃墜された報復措置として、イランに対する自衛のための攻撃を開始したと発表しました。攻撃はトランプ大統領の指示に基づき、日本時間の10日午前6時から開始したとしています。トランプ大統領は9日、ABCテレビに対し、今回のアメリカの攻撃について「イランが昨夜、我々のヘリコプターに対して行った行為への報復だ。対応は極めて強力なものであるべきであり、今回の措置はまさにそれだ」と説明し