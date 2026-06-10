戻ってきた男が、ベンチの空気までかき回した。日本ハムは９日のＤｅＮＡ戦（エスコン）に４―１で快勝し、５連勝で今季初の貯金「３」に到達した。主役の一人となったのが、この日から一軍に復帰した水谷瞬外野手（２５）だ。すぐさま「１番」で先発起用されると、２回に左前打。２年前の２０２４年交流戦で歴代最高打率となる４割３分８厘を残し、ＭＶＰに輝いた?交流戦男?が、復帰初日から存在感を示した。本来なら今季も?