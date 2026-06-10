ベルギーの名門アントワープは、GK野澤大志ブランドンが2025-26シーズンのクラブ年間MVPに選出されたと発表した。昨夏にFC東京から加入した現在23歳の守護神は、シーズン途中からレギュラーの座を掴むと、ファインセーブを連発。今季は下位に低迷したチームを何度も救った。欧州移籍１年目、しかもGKでの受賞は快挙と言えるだろう。この一報がもたらされると、インターネット上では次のような声が上がった。 「すごいな