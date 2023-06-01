【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用シューティング「東方紅魔郷：New Classic」が発表された。発売は9月10日。 本作は、「東方Project」のシューティングゲーム「東方紅魔郷」初のリメイク作品。巫女の霊夢と魔法使いの魔理沙が弾幕をかいくぐりながら異変の解決に挑む。