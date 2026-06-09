【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用RPG「ファイナルファンタジー レゾナンス」が発表された。 本作は「ファイナルファンタジー」シリーズ初のHD-2D作品。主人公のレインたちが世界を救うための旅に出る。クラウドといった歴代キャラクターも登場し、クリスタルを巡る