【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時～ 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch 2用「ぽこ あ ポケモン」の無料アップデートとエキスパンションパスが発表された。 8月に予定されている無料アップデートでは、新たな技「ダイビング」で海に潜れるようになる。またエキスパンションパスは第1弾から第3弾まで予定されており、8月配信予定