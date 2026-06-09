【その他の画像・動画等を元記事で観る】 宮本浩次が、「I love人生！」のMVを公開した。 ■4年半ぶりとなるオリジナルアルバム『I AM HERO』収録曲 この楽曲は、6月9日に最終話がオンエアされたテレビ朝日系ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』の主題歌。6月10日に発売される、宮本浩次にとって4年半ぶりとなるオリジナルアルバム『I AM HERO』に収録される。 MVの監督は、丹修一が務め