ジンエアーは、韓国国内線と国際線で「毎月MY得」を6月4日午前10時から10日まで開催している。運賃が最大15％が割引となる。搭乗期間は韓国国内線が6月4日から8月31日まで、国際線が6月8日から10月25日まで。一部の日は対象外となる。韓国国内線のみプロモーションコード「MJIN2606」の入力が必要となる。日本語のウェブサイトから日本円で購入する場合に限り、運賃は一部の「フレックス」から「スーパーロー」運賃が対象となる。