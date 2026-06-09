西武−広島（ベルーナドーム）の試合前に、山崎育三郎さんがセレモニアルピッチを務めた。▼ 山崎育三郎さん「自己最速である107km/hを出せて最高です。やりました！自分を褒めてあげたいです。スカウトお待ちしております（笑）私自身、小学生の頃に野球をしていて、小学6年生のときに西武ライオンズ球場(当時)のマウンドに上がったことがあります。そのとき以来29年ぶりにベルーナドームのマウンドに上がれて感慨深いです。い