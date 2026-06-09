足を縛られ、壁際の床に座り込んだ状態で、「早く300万香港ドル（約6100万円）の身代金を振り込んで、お願い！そうじゃないと、もう二度と会えない」と必死に助けを求める女性。女性の父親に送られたSOS動画ですが、この映像は、女性自身が撮影した自作自演でした。誘拐されたように見せかけ、身代金をだまし取る“仮想誘拐”。国際的な犯罪グループの新たな手口だといいます。タイ警察によりますと、女性は香港に住む大学生。外国