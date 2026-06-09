Toshlが7月1日、アルバム『IM A SINGER VOL.4』をリリースする。同アルバム収録全曲や曲順など詳細が発表となった。新たに発表された収録曲は、5月配信リリースのボカロP“さたぱんP”作詞作曲による新曲「ブチかませ」。また、「紅蓮の弓矢」にはGLAYのHISASHIがギターで参加、激しくも抒情的なギターサウンドが楽曲により壮大かつ華やかな彩りを演出した。リリース形態は初回限定盤と通常盤の2種類。初回限定盤のBlu-rayにはオリ