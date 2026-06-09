Toshl、アルバム『IM A SINGER VOL.4』収録曲にGLAYのHISASHIがギター参加
Toshlが7月1日、アルバム『IM A SINGER VOL.4』をリリースする。同アルバム収録全曲や曲順など詳細が発表となった。
新たに発表された収録曲は、5月配信リリースのボカロP“さたぱんP”作詞作曲による新曲「ブチかませ」。また、「紅蓮の弓矢」にはGLAYのHISASHIがギターで参加、激しくも抒情的なギターサウンドが楽曲により壮大かつ華やかな彩りを演出した。
リリース形態は初回限定盤と通常盤の2種類。初回限定盤のBlu-rayにはオリジナル曲「煌めきは風」「運命の閃光」の弾き語りライブ映像のほか、『Toshl SELF LINER NOTES OF “IM A SINGER VOL.4”』と題したコメント映像、「ブチかませ」のミュージックビデオが収録される。なお、アルバム初回封入特典となる特製ダイカットステッカーのサンプル画像が公開となった。
■アルバム『IM A SINGER VOL.4』
2026年7月1日(水)発売
予約リンク：https://toshl.lnk.to/ias4PR
【初回限定盤(CD+Blu-ray)】
TYCT-69388 \6,050(税込) \5,500(税抜)
【通常盤(CD)】
TYCT-69389 \3,630(税込) \3,300(税抜)
※初回限定盤と通常盤のジャケット写真は異なります
2026年7月31日(金)発売
【UMストア限定セット(CD＋BD＋GOODS)】
\9,350(税込) \8,500(税抜)
●全形態初回封入特典：特製ダイカットステッカー(5種のうち1枚ランダム封入)
▼CD収録全10曲 ※初回限定盤 / 通常盤共通
01.愛をとりもどせ!!
02.紅蓮の弓矢
03.ミックスナッツ
04.ムーンライト伝説
05.魂のルフラン
06.secret base 〜君がくれたもの〜
07.虹
08.ブチかませ
09.運命の閃光
10.煌めきは風
▼Blu-ray収録内容 ※初回限定盤のみ
「煌めきは風」(弾き語りLive)
「運命の閃光」(弾き語りLive)
『Toshl SELF LINER NOTES OF “IM A SINGER VOL.4”』
「ブチかませ」MUSIC VIDEO
●初回封入特典：オリジナル ダイカットステッカー(全5種類のうち、いずれか1枚封入)
●CDショップ別購入者特典
・Amazon.co.jp：スマホポーチ
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・セブンネットショッピング：マルチショルダーバッグ
・その他店舗 共通特典：B2告知ポスター
※チェーン別特典が付くショップは共通特典対象外となります
※ショップにより特典が付かない場合がございます
※購入特典は数に限りがあります。お早めのご予約をお勧めいたします
■先行デジタルシングル「ブチかませ」
配信リンク：https://toshl.lnk.to/buchikamasePR
■龍玄としプロデュース アニソンイベント＜ANISON LEGENDS FES JAPAN＞
7月4日(土) 石川県立音楽堂 コンサートホール(1,560席)
open14:30 / start15:30 / 18:30終演予定
◯屋外コスプレイベント：10:00〜17:30
〒920-0856 石川県金沢市昭和町20-1
JR金沢駅 兼六園口 徒歩約1分
プロデューサー：龍玄とし(Toshl)
▼出演
大黒摩季、松本梨香、森口博子、KENJI03(BACK-ON)、ゴールデンボンバー
※出演者は予告なく変更、キャンセルとなる場合がございます
▼チケット
・プラチナプレミアム席：32,000円
※最優先入場 / プレミアムパス / 龍玄としメッセージカード(予定)
・SS席：21,000円
・S席：16,000円
・A席：11,000円
・B席：8,000円
購入サイト：https://www.funity.jp/tickets/alfj/showlist
主催：ANISON LEGENDS FES JAPAN 制作委員会
後援：公益財団法人石川県音楽文化振興事業団
協力：金沢駅前にぎわい協議会、株式会社ガーデンホテル金沢
特別協力：株式会社北國新聞社
公式サイト：https://www.anilege.jp
公式Instagram / X：@anilege_jp
問合せ事務局：info@anilege.j
関連リンク
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◆ANISON LEGENDS FES JAPAN オフィシャルサイト