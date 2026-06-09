韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2026年6月9日、サッカー日本代表に対して「慢心しすぎではないか」との見解を示した。「W杯を控えてU-19代表と練習試合をしたのか？」 日本代表は8日（日本時間）、北中米ワールドカップ（W杯＝12日開幕）に向け、メキシコ・モンテレイ近郊で、U-19日本代表と練習試合を行った。試合は報道陣をシャットアウトする完全非公開で行われた。 大会直前の実戦として、国際親善試合を行うチームが多い