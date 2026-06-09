市ノ澤翔が、YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」で「【必見】賢い社長は〇〇に会社のお金を使う！驚愕の真実をお伝えします。」を公開した。本動画は2022年に制作されたものだが、昨今の物価高や金利動向といったコスト環境の変化も踏まえた上で、自社の投資判断の基準として活用できる「成功する経営者のお金の使い方」について解説している。 市ノ澤氏はまず、お金の使い方を「投資」「消費」「浪費」の3つ