6月9日（火）の「相席食堂」は……群雄割拠のアイドル界で、今年、勝負をかけたいアイドル２人が相席旅に出る「今年が大事！頑張れ！アイドル相席」をお届けする。 今が頑張りどきのアイドルとして登場するのは、昨年末、４人体制で再スタートしたAぇ! group。今回は、グループ最年長の末澤誠也と最年少の佐野晶哉がAぇ! groupの威信を賭けてロケに挑む。 ©ABCテレビ 福島県二本松市にやって来たのは、グル