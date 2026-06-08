客がQRコードをスキャンして注文すると、ロボットアームが棚からその商品を正確に選び取り、客に引き渡すまで最速だとわずか15秒しかかからない。レジ係はおらず、店長が常駐することもないのに、1日あたり100件以上の注文をさばくことができる。最近、人型ロボットが店員を務める「焼売購（SenseMartGo）」というエンボディドAI（人工知能）売店が上海市で人気を集めている。この売店は、商湯科技（センスタイム）傘下の商湯善恵