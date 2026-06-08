SNSなどで見かける収納術を真似してみても、なぜかうまくいかないケースも。夫と大学生の息子の3人家族の整理収納アドバイザー、井手本亜紀さんは「収納方法が家族に合っていないことが原因」と考え、一度収納自体を工夫し直してみたら、家族全員がラクに片付けられるようになったそう。井手本さんが見直してよかった「収納」について話を聞きました。1：フックにかける収納筆者は、夫と大学生の息子の3人家族。今回は、息子が小学