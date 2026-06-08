仕事のプリントやレシートなど、気づけば家じゅうに紙類があふれていませんか。量が増えすぎると必要なときにすぐ見つからない…なんてことも。そこで「今すぐ手放せる紙類」4つと、紙が自然とたまりにくくなる工夫を紹介します。3児の母で整理収納アドバイザー1級の高岡麻里恵さんが教えてくれました。1：期限が過ぎた学校・地域のお知らせプリントわが家でとくにたまりやすかったのが、学校や保育園・幼稚園のお便り、地域から届