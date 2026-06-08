仕事や家事で疲れていると、部屋がどんどん散らかっていく…そんな悩みを解消できた、家事や片付けの仕組みづくりをご紹介。夫と子ども2人とミニマルに暮らす整理収納アドバイザー・Nozomiさんのケースです。ここでは、Nozomiさんが実践している「無理なく家が整う」5つの工夫について語ります。1：「やらないこと」を決めて負担を減らす家の中を整えたいと思うと、つい「なにをやるか」を増やして考えがちですが、疲れている時季