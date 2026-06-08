庄原市内のりんご園では大きくおいしい実を育てるために、余分な実や花を摘み落とす作業が行われています。 庄原市高野町の島津りんご園では、２０品種約６００本のリンゴの木を栽培しています。 今年は平年より少し早めの４月下旬から花が咲きはじめ、先月からおいしいリンゴを栽培するため、１本の木に実る数を制限する摘果の作業に追われています。 作業は７月いっぱいまで続き全体のバランスや枝ぶりを考えながら、余分