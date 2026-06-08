血糖値485mg/dL、ヘモグロビンA1c（HbA1c）11％、長年連れ添った体重も100キロの大台をもちろん目前にして、ついに糖尿病治療薬「マンジャロ」の投与を開始した。SNS上では、この薬が「やせ薬」として拡散し、個人間の不正売買が横行しているという。自由診療では1本1万5000円以上の高値がつくらしいが、球体のように丸々と太った筆者は、まごうことなき糖尿病患者のため、保険適用により1000円以下で購入できる。◆減量するも、毎