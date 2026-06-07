40歳を過ぎた頃からこれまでにない体のゆらぎが出てくることも。その変化の背景にあるのが、ホルモンバランスが乱れやすい「更年期」。ここでは子宮にできるコブ状の「子宮筋腫の悩み」や、動悸やホットフラッシュといった「更年期症状の遺伝確率」などについて、産婦人科医の高尾美穂先生に答えてもらいました。※ この記事は『高尾美穂のオトナ世代のこころとからだ相談室』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成の上作成しておりま