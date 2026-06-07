50代からの「ひとり旅」で、つい不安になるのが体力。旅の間はできれば全力で楽しみたいですよね。50代からひとり旅にハマった漫画家のフカザワナオコさんは、旅行の際、必ず持っていく「体力回復に効く必需品」があるのだそう。フカザワさんがひとり旅をするときに持っていくものや、持ち物で注意していることについて、教えてもらいました。※ この記事は『50歳からの気ままにゆらゆらひとり旅』（JTBパブリッシング刊）より一部