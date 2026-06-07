無理をしなくても片付けやすくなる収納の工夫をご紹介します。教えてくれたのは、整理収納コンサルタントの須藤昌子さん（50代）。「きれいにしまうこと」を前提にするのではなく、無理なく戻せる量を意識した収納に変えたことで、家の中が自然と整いやすくなったといいます。詳しくお話を伺いました。きれいにしまう前提をやめるもともと、衣類は「キレイに畳んで、収納ケースに立ててしまうもの」だと思っていました。でも暮らし