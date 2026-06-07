ESSEonlineに掲載された記事のなかから、6月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！年齢を重ね、老後の暮らしが見えてくると、できるだけ体力があるうちに片づけておきたいもの。50代で家じゅうの片づけを始めたという、整理収納アドバイザーの原田さよさんに、最初に手をつけた片づけについて教えてもらいました。※ 記事の初出は2024年6月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。50代のうちにものを手放すことのメリット私は5