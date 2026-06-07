6月6日、タレントで女優の“あのちゃん”ことあのがXを更新し現在放送中の2つのテレビドラマ『惡の華』『わたしの相殺日記』（ともにテレビ東京系）の告知を行った。「あのさんは『惡の華』については《W主演仲村佐和役》《主題歌〜愛晩餐〜作詞作曲歌唱:あの》、『わたしの相殺日記』については《主演桜庭萌役》《主題歌〜KILL LOVE〜作詞作曲歌唱:あの》と内容を紹介。《同時にやらさせて頂いてます。とんでもないことだ、有