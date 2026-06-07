学校行事に習い事、保護者会…。子どものスケジュール管理は、思っている以上に大変ですよね。大事な予定をうっかり忘れてしまい、「しまった…！」と焦る事態はできれば避けたいもの。整理収納アドバイザーのESSEベストフレンズ101メンバー・高橋香織さんも、3人の子どもを育てる母として、新学期をきっかけに「もっとラクに続けられる仕組みにしたい」と実感。今回は、“がんばらなくても続く”スケジュール管理のコツを紹介しま