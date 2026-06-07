お笑いコンビ・きしたかのの高野正成が、7日に放送されたカンテレのバラエティ番組『マルコポロリ!』(毎週日曜13:59〜 ※関西ローカル、TVer・カンテレドーガで見逃し配信中)に出演。お見送り芸人しんいちの“本当の顔”を明かした。(左から)お見送り芸人しんいち、きしたかの・高野正成、ゆめまなこ・まるゆか今回のテーマは「ドッキリに愛された男たちSP」。番組がきっかけで結婚して以来、公私ともに絶好調で、昨年バラエティ番