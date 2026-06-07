老後の後悔は、ある日突然生まれるものではない。その多くは、とくに中年期のなにげない選択の積み重ねによって生まれる。では、人生の後半になって「やっておけばよかった」と悔やみやすいことは何だろうか。医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオン氏が書き、世界20か国以上で続々刊行されている『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』からヒントを紹介しよう。（ダイヤモ