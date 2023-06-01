¥ï¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹Ò¶õ¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡¢¹ñºÝ¹Ò¶õ±¿Á÷¶¨²ñ¡ÊIATA¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ¤Ç³Ð½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£¥ï¥ó¥ï¡¼¥ë¥ÉÍý»ö²ñ¤Ç¡¢½à²ÃÌÁ¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹Ò¶õ¤Ï¡¢1941Ç¯¤ËÁÏ¶È¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÆâ29ÅÔ»Ô¤È¥¢¥¸¥¢¡¢ËÌÊÆ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢ÃæÅì¤Î40ÅÔ»Ô¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ï¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ16ÈÖÌÜ¤Î²ÃÌÁ¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ë¡£¿·¤¿¤Ë31ÅÔ»Ô¤¬¥ï¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÄÉ