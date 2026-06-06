新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月６日（土）より人気魔導冒険ファンタジー『マギ』シリーズの３週連続無料一挙放送を実施する。 『マギ』は、「週刊少年サンデー」（小学館）にて連載された大高忍による人気漫画を原作とした魔導冒険ファンタジー作品で、世界各地に突如出現した迷宮（ダンジョン）に眠る“秘宝”を求め、少年・アラジンとアリババが仲間たちとともに冒険を繰り広げる物語。壮大な世界観や魔法・