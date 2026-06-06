人気魔導冒険ファンタジー『マギ』シリーズABEMAで無料一挙放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月６日（土）より人気魔導冒険ファンタジー『マギ』シリーズの３週連続無料一挙放送を実施する。
『マギ』は、「週刊少年サンデー」（小学館）にて連載された大高忍による人気漫画を原作とした魔導冒険ファンタジー作品で、世界各地に突如出現した迷宮（ダンジョン）に眠る“秘宝”を求め、少年・アラジンとアリババが仲間たちとともに冒険を繰り広げる物語。壮大な世界観や魔法・バトル・友情が交錯する熱いストーリーが人気を博し、2012年、2013年にはTVアニメ第１期・第２期が放送。また、若き日のシンドバッドの冒険を描いたスピンオフ作品『マギ シンドバッドの冒険』も放送され、多くのファンに愛され続けている。
このたび実施が決定した無料一挙放送企画では、６月６日（土）よりTVアニメ第１期『マギ』、６月13日（土）より『マギ 第２期』、６月20日（土）より『マギ シンドバッドの冒険』を順次無料一挙放送。また、放送後１週間は放送エピソードを全話無料で楽しめる。 なお『マギ シンドバッドの冒険』は、「ABEMA」初配信にして初無料放送となる。
(C)大高忍／小学館・マギ製作委員会・MBS
(C)大高忍／小学館・マギII製作委員会・MBS
(C)大高忍・大寺義史／小学館・AOS PROJECT
『マギ』は、「週刊少年サンデー」（小学館）にて連載された大高忍による人気漫画を原作とした魔導冒険ファンタジー作品で、世界各地に突如出現した迷宮（ダンジョン）に眠る“秘宝”を求め、少年・アラジンとアリババが仲間たちとともに冒険を繰り広げる物語。壮大な世界観や魔法・バトル・友情が交錯する熱いストーリーが人気を博し、2012年、2013年にはTVアニメ第１期・第２期が放送。また、若き日のシンドバッドの冒険を描いたスピンオフ作品『マギ シンドバッドの冒険』も放送され、多くのファンに愛され続けている。
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