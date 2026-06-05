不調のベッツ、グラウンド外での活動に批判ドジャースのムーキー・ベッツ内野手のグラウンド外での活動が話題となっている。娘とともに人気アニメ映画のCMに出演したほか、新作アニメでの声優デビューも決定。メディアに引っ張りだこのスター選手だが、本業である野球で不振が続いていることもあり、SNS上のファンからは厳しい声が殺到し波紋を呼んでいる。ベッツは1日（日本時間2日）、娘のキンリーちゃんと新たに公開される