w.o.d.が5月23日、新曲「RISE」を配信リリースした。同新曲のミュージックビデオが本日6月5日21:00にプレミア公開されることが発表となった。映像はw.o.d.の新たなアンセムとしてドロップされた楽曲の勢いをそのまま映像に落とし込んだもの。今まで以上にスケールの大きいミュージックビデオに仕上がっているとのことだ。「RISE」は、出光興産 企業CMソングに起用されており、「興す」篇、「導く」篇、「届ける」篇のCMが現在全国