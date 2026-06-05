■シングルCD「NON-FICTION」

2026年6月10日(水)発売

予約リンク：https://w-o-d.lnk.to/NON-FICTION

【期間生産限定盤(CD)】￥1,560(税込)

▼CD収録楽曲

M1: NON-FICTION

M2: NON-FICTION -nerdwitchkomugichan Remix-

M3: NON-FICTION -タクマ(SPARK!!SOUND!!SHOW!!) Remix-

M4: NON-FICTION -SATOH Remix-

M5: NON-FICTION -TV size version-

M6: NON-FICTION -Instrumental version-

●CDショップ購入特典

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天ブックス：オリジナル缶バッジ

・アニメイト：オリジナルましかくブロマイド

・セブンネット：オリジナルアクリルチャーム ピック型

・ネオウィング：オリジナルL判ブロマイド

※上記店舗以外での特典配布はございません。あらかじめご了承ください。

※Amazon.co.jpおよび一部オンラインショップでは、「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。ご予約の際は、特典対象商品であることをご確認の上、お手続きください。

■配信「NON-FICTION」

配信リンク：https://wod.lnk.to/NON-FICTION

作詞作曲：サイトウタクヤ 編曲：w.o.d.

※TVアニメ『勇者のクズ』第2クールエンディングテーマ