w.o.d.、新曲「RISE」のMVプレミア公開
w.o.d.が5月23日、新曲「RISE」を配信リリースした。同新曲のミュージックビデオが本日6月5日21:00にプレミア公開されることが発表となった。
映像はw.o.d.の新たなアンセムとしてドロップされた楽曲の勢いをそのまま映像に落とし込んだもの。今まで以上にスケールの大きいミュージックビデオに仕上がっているとのことだ。
「RISE」は、出光興産 企業CMソングに起用されており、「興す」篇、「導く」篇、「届ける」篇のCMが現在全国で放送中。出光興産コーポレートサイトでも視聴することが可能だ。さらにRISE [🕺ver.]の映像も公開中。楽曲に合わせ即興でダンスする営巣を楽しむことができる。
w.o.d.は6月10日、現在配信中の「NON-FICTION」の期間生産限定盤シングルCDをリリースする。これは、nerdwitchkomugichan、タクマ(SPARK!!SOUND!!SHOW!!)、SATOHの3アーティストによる計3曲の「NON-FICTION」RemixがCD限定収録されたもの。リミックス3曲を視聴できるトレイラー映像も公開中だ。
■新曲「RISE」
2026年5月23日(土)配信開始
配信リンク：https://wod.lnk.to/RISE
作詞作曲：サイトウタクヤ 編曲：w.o.d.
“どこでもRISEチャレンジ”詳細：https://www.wodband.com/news/9140.html
▼出光興産 企業CMソング
「興す」篇、「導く」篇、「届ける」篇
https://movie.idemitsu.com/
https://www.youtube.com/@idemitsujapan8440
■シングルCD「NON-FICTION」
2026年6月10日(水)発売
予約リンク：https://w-o-d.lnk.to/NON-FICTION
【期間生産限定盤(CD)】￥1,560(税込)
▼CD収録楽曲
M1: NON-FICTION
M2: NON-FICTION -nerdwitchkomugichan Remix-
M3: NON-FICTION -タクマ(SPARK!!SOUND!!SHOW!!) Remix-
M4: NON-FICTION -SATOH Remix-
M5: NON-FICTION -TV size version-
M6: NON-FICTION -Instrumental version-
●CDショップ購入特典
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：オリジナル缶バッジ
・アニメイト：オリジナルましかくブロマイド
・セブンネット：オリジナルアクリルチャーム ピック型
・ネオウィング：オリジナルL判ブロマイド
※上記店舗以外での特典配布はございません。あらかじめご了承ください。
※Amazon.co.jpおよび一部オンラインショップでは、「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。ご予約の際は、特典対象商品であることをご確認の上、お手続きください。
■配信「NON-FICTION」
配信リンク：https://wod.lnk.to/NON-FICTION
作詞作曲：サイトウタクヤ 編曲：w.o.d.
※TVアニメ『勇者のクズ』第2クールエンディングテーマ
■＜w.o.d. “2026 ONE MAN TOUR”＞
08月30日(日) 金沢EIGHT HALL
OPEN 17:30 START 18:00
09月12日(土) 岡山IMAGE
OPEN 17:30 START 18:00
09月13日(日) 福岡BEAT STATION
OPEN 17:30 START 18:00
09月19日(土) 名古屋DIAMOND HALL
OPEN 17:00 START 18:00
09月25日(金) 仙台MACANA
OPEN 18:30 START 19:00
09月27日(日) 札幌PENNY LANE24
OPEN 17:00 START 18:00
10月03日(土) GORILLA HALL OSAKA
OPEN 17:00 START 18:00
10月08日(木) Zepp DiverCity (TOKYO)
OPEN 18:00 START 19:00
▼チケット
前売り4,800円(D代別)
【10/8(木) Zepp DiverCity公演 プレイガイド最速先行】
受付期間：6/8(月)23:59まで
https://w.pia.jp/t/wod-tour26-summer/
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