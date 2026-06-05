日本マクドナルド（東京都新宿区）が、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」とコラボした新商品「ハッピーセット『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』」を6月12日から期間限定で販売します。【画像】ヤバイ！動きもつけられる？マリオたちの立体フィギュア全デザインをチェック！「マリオの大ぼうけん」も今回のハッピーセットは第1弾と第2弾で展開され、マリオやピーチ姫たちの立体フィギュア