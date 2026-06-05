メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋に夏の訪れを告げる「熱田まつり」が始まり、夜には約1000発の花火が打ち上げられます。 熱田まつりは、熱田神宮の1年の祭りや行事の中で最も重要とされ、今年も20万人の来場が予想されています。 5日午前10時に、天皇陛下の使いである勅使がお供えものの御幣物を奉納しました。 午後からは1年の日数と月数の合計である377個の提灯を取り付けた「献灯まきわら」に明かりが灯さ