福井県の石田嵩人知事（36）が2026年6月4日、福井県警察学校の視察を行ったことをインスタグラムで報告し、訓練を体験するような姿が「かっこいい」などと絶賛されている。「日々訓練と学びに励む現場を拝見しました」石田氏はインスタで、学校を視察した際の写真4枚を公開した。スーツを着て、グローブをつけた両手を構えて微笑む様子や、真剣な表情で剣道を体験する姿などがみられる。投稿文では「警察官を志す皆さんが、日々訓