【写真】TXTヨンジュン、東京タワーや新幹線、ドンキへ出没！【写真】ラーメンを味わうヨンジュン TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のYEONJUN（ヨンジュン）が、Instagramで東京を楽しむショットを多数公開し、話題を集めている。 ■TXTヨンジュンがドンキでマリオグッズを吟味！ ヨンジュンは「day off」とキャプションに記し、まずは東京タワーをバックにした姿を公