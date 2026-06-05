TXTヨンジュンが“変装なし”で東京満喫！ドンキでマリオグッズを吟味＆新幹線姿に「情報量多すぎ」「かわいすぎる」と反響

【写真】TXTヨンジュン、東京タワーや新幹線、ドンキへ出没！【写真】ラーメンを味わうヨンジュン

TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のYEONJUN（ヨンジュン）が、Instagramで東京を楽しむショットを多数公開し、話題を集めている。

■TXTヨンジュンがドンキでマリオグッズを吟味！

ヨンジュンは「day off」とキャプションに記し、まずは東京タワーをバックにした姿を公開。オレンジ色に輝く東京タワーの前で笑顔を見せたり（1枚目）、両手を広げてポーズを取っている（2枚目）。

そして4枚目は新幹線に乗った姿。上下ブルーのスウェットにヘッドホンを首にかけ、車窓から景色を眺める姿や（6枚目）、新幹線の座席テーブルに切符やタリーズコーヒーの飲み物を置いた様子（15枚目）も捉えられている。

7枚目ではドン・キホーテでショッピング。ヨンジュンは『スーパーマリオ』のグッズが置かれたコーナーを真剣に吟味し、AFURIのカップラーメンやたけのこの里などを購入したようだ（8枚目）。そして9枚目ではゲットしたヨッシーとキノピオのフィギュアを並べ、満足げに両手でグッドポーズを掲げた。いずれの写真でも、とても楽しそうなムードがよく伝わってくる。

SNSでは「めちゃくちゃ日本楽しんでて嬉しい…」「ものすごく日本！」「新幹線のってるう！」「情報量多すぎて滅」「新幹線の切符撮ってるのかわいい」「ヨンジュンがタリーズのコーヒーを！」「マリオ好きなんだ！」「見慣れた景色なのにヨンジュンがいて混乱」「頭身バグりすぎ」「全部かわいすぎ」と反響を集めている。

■東京の街を楽しむTXTヨンジュン

なおヨンジュンは5月29日にも、Instagramで東京の街を楽しむ姿を投稿していた。