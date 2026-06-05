日本航空（JAL）とNTTドコモは、JALが提供するモバイル通信サービス「JALモバイル」において、ドコモの料金プラン「ahamo」をベースとした新サービス「JALモバイル powered by ahamo」を6月25日から提供開始すると発表した。

ドコモが提供するahamoの料金や通信機能をそのまま利用しながら、JALならではの独自特典を付加したプラン。月額料金は2970円で、毎月30GBのデータ容量が利用できるほか、追加料金なしでの海外データ通信や1回あたり5分以内の国内通話無料機能が含まれている。利用にあたっては、ahamoの契約に加えてJALが提供する「JALモバイルオプション」への申し込みが必要となり、通常時は2200円のオプション申込手数料が発生する。

ユーザー向けの特典として、4つの行き先候補のどこかに行ける国内線特典航空券「どこかにマイル」を、通常往復7000マイルのところ1500マイルで交換できるクーポンが年に1回付与される。さらに、毎月の継続利用によって一律で125マイルが貯まるほか、JALグループ運航便を対象運賃で利用した場合には1区間につき国内線で50マイル、国際線で100マイルのボーナスマイルが積算される。また、新規契約またはドコモ以外の他社からの乗り換え（MNP）のユーザーを対象に、毎月1Life Status ポイントが積算される。

サービスの提供開始に合わせて誕生記念キャンペーンも実施される。新規回線契約で1000マイル、ドコモ以外の他社からの乗り換えで5000マイルの新規契約マイルがそれぞれ積算されるほか、通常2200円を要するJALモバイルオプションの申込手数料が無料となる。いずれのキャンペーンも、終了時期は未定となっている。