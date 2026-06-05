元AKB48で女優の前田敦子（34）が6月3日、都内で行われた韓国映画『サヨナラの引力』（7月3日公開）のジャパンプレミアに登場。壇上で映画の内容にちなんだエピソードトークを披露したところ、ネット上で思わぬ波紋を広げている。

同作は、人気実力派俳優のク・ギョファン（43）とムン・ガヨン（29）が共演するラブストーリー。忘れられない恋と別れを経験した男女が、10年後に飛行機内で偶然再会し、当時の思い出を振り返っていく様子を描いている。

2025年の大みそかに韓国で公開されると口コミで人気が拡大し、3週連続で週末興行ランキング1位を獲得。青春時代の輝きや胸に迫る大人のラブストーリーで多くの観客の心を掴み、観客動員260万人を突破した話題作だ。

ジャパンプレミアに登壇した前田は、韓国映画好きとして知られ、過去には2年連続で釜山国際映画祭に参加した経験を持つ。来日したク・ギョファンとキム・ドヨン監督への花束贈呈を終えると、「（観客の）みなさんと同じ席に座って一緒に観たいくらいすごく楽しみにしていました」とコメント。一足早く鑑賞したという同作について、「すばらしい作品なのでみなさん最後まで噛みしめてください」と呼びかけた。

そんな前田は、映画の内容にちなみ、自身も元恋人と偶然再会した経験があると告白。シチュエーションは作品と同じ飛行機内だったそうで、「相手はご結婚もされてハネムーンの帰りだったんじゃないかな」と説明した。さらに、「結婚された相手もいらっしゃったのでお互い目を見ることはなく終わったんですけど、すごい思い出に残っていますね」と語り、印象深い出来事だったと明かした。

しかし、前田の明かしたエピソードがネットニュースなどで報じられると、コメント欄には一部ファンから複雑な反応が寄せられた。

《元アイドルの過去の恋愛事情や裏話ほど聞きたくない話はありません。当時、一生懸命応援していたファンに対して失礼です。ファンの当時の思い出を大事に考えた上で、発言するしないを考えてほしいと思いました。》

《聞かれるから答えてるのだろうけど、恋愛ネタは当時（信じてた）ファンに対して時効ではないと思うのだけどな〜 こんな過去の恋愛話するタレントもいないよね。》

《それ言う必要ある？ファンは聞きたくなかったかもしれないし、奥さんにも失礼では。時効だと思ってるのか知らないが、なんか嫌な感じ》

「前田さんといえば、AKB48では“絶対的センター”としてグループをけん引した存在でした。AKBグループに限らず、多くのアイドルは暗黙の了解として恋愛を禁止しています。2013年には峯岸みなみさん（33）が恋愛スキャンダルを報じられた際、自ら頭を丸めて謝罪したことも大きな話題になりました。

そうした背景もあり、既にアイドルを卒業しているとはいえ、一時代を築いた前田さんの“元カレ”にまつわるエピソードに複雑な感情を抱いたファンもいたのでしょう。

もっとも、前田さんはAKB48卒業からすでに13年以上が経過しており、結婚や出産も経験しています。今回の発言も、映画のテーマに沿った思い出話に過ぎず、『元アイドルだから恋愛の話をしてはいけない』という考え方に違和感を覚える人も少なくありません」（アイドル誌ライター）

アイドルが卒業して新たな人生を歩み始めた後も、その存在を特別なものとして見続けるファンは少なくない。今回、一部で拒否反応が上がったのは、前田が単なるアイドルではなく、多くのファンにとって青春そのものだったことの裏返しなのかもしれない。